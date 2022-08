Tego Putin już nie ukryje. Rosyjski żołnierz opisał warunki w armii

We wspomnieniach rosyjskiego żołnierza przewija się również wątek odbywanego na Krymie treningu strzeleckiego. "W środku lata. Ciepło 50 stopni plus. Żołnierze w końcu wrócili do bazy wyczerpani, odwodnieni i wygłodzeni, mając tylko jedną suchą paczkę żywności na 3-4 mężczyzn" - opisano. Według Filatiewa, "to nie było hartowanie ciała, ale nic innego jak sabotaż własnej armii".