Były szef fińskiego wywiadu: Rosjanie mogą zmienić Chersoń w Stalingrad

Głos w sprawie odbicia Chersonia zabrał także ukraiński deputowany Roman Kostenko. - Nie musimy atakować Chersonia, aby go wyzwolić. Jeśli my kontrolujemy mosty, to Rosjanie nie mają logistyki. Jeśli zrobią most pontonowy, będzie łatwy do zniszczenia - powiedział brytyjskiemu "Guardianowi".