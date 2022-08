Czeski generał: Ukraińcy zagłodzą Rosjan i zmuszą ich do dezercji

Były generał Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej Franciszek Michanek przyznał na łamach portalu "Idnes", że Ukraina poprzez umiejętną taktykę odcina rosyjską armię od dostaw zaopatrzenia. Zdaniem wojskowego prowadzi to do głodu wśród żołnierzy Putina, co w konsekwencji ma ich zmusić do dezercji. Michanek nie wierzy w szybki koniec wojny i w jego odczuciu zimą nadejdzie czas przegrupowań, natomiast wiosną konflikt znów zyska na sile.