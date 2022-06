Rosjanie uwierzą? Tak Kreml będzie tłumaczył ogromne straty w Ukrainie

- My tak naprawdę niewiele wiemy o rzeczywistym stanie zasobów ukraińskich i rosyjskich. Front wojny w Ukrainie jest rozciągnięty na setki kilometrów. Dzisiaj walki skoncentrowane są jedynie na niewielkim jego odcinku. Pomijając - na razie ograniczoną - ofensywę ukraińską na północ od Chersonia, to jest jedyny region aktywnych działań. Co to oznacza? Być może to, że zasoby obu stron są na wyczerpaniu - tłumaczył.