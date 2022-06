Putin chce przywrócić tytuł z czasów ZSRR. Milion rubli w nagrodę

Co ciekawe ceny wielu artykułów spożywczych są wyższe niż w Europie Środkowej. Z oficjalnych danych, opublikowanych na stronie Cenomer, podających średnie ceny żywności w Rosji, wynika, że kilogram mięsa kosztuje 448 rubli (ok. 30 zł), litr mleka - 72 ruble (ok. 5 zł), kilogram jabłek - ok. 100 rubli (ok. 7 zł), kg twarogu - ok. 494 rubli (ok. 35 zł).