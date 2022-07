Rosjanie zmienili taktykę i stawiają na "Boga wojny". "Walka na wyczerpanie, rzeź"

- To, co jest widoczne, to wyraźna zmiana w zakresie sposobu działania Rosjan. Zwiększa się wyraźnie zakres stosowania środków artyleryjskich i dążenie do uzyskania przewagi ilościowej na uznawanych za najważniejsze odcinkach frontu - mówi dr Michał Piekarski, ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak dodaje, "to nie są błyskawiczne, finezyjne w założeniu działania". - To po prostu walka na wyczerpanie, czyli po prostu rzeź - mówi.