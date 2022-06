Polska broń gwiazdą wojny w Ukrainie. Robi furorę i sieje spustoszenie wśród Rosjan

Generał zwraca jednak uwagę, że Ukraińcy dostali zdecydowanie za mało Krabów. – Armatohaubic jest za mało. Potrzeba ich na wielu innych odcinkach. Dostają haubice od innych krajów – od Francuzów, Amerykanów, Niemców. To kluczowe środki walki dla Ukraińców, by móc niszczyć artylerię rosyjską, by ta nie niszczyła ukraińskich celów – zaznacza gen. Skrzypczak. I dodaje, że "przy niedostatku artylerii ukraińskiej nasza armatohaubica Krab jest gwiazdą wojny w Ukrainie".