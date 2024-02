Ukraiński polityk nazwał ich bandą Meklera. Ta grupa rolników z granicy nie odpuści

Nawet jeśli kogoś złapią za wysypywanie zboża, to wprowadzą go do komendy głównymi drzwiami, a tylnymi od razu wypuszczą. Służby są z nami. To zboże po prostu się wysypało - mówią WP uczestnicy blokady przejścia granicznego z Dorohusku. Twierdzą, że już żaden transport z ukraińskim zbożem nie wjedzie do kraju.