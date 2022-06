Ukraińska artyleria niszczy rosyjską kolumnę pojazdów. Wyrzutnie rakiet Uragan bez szans

Ukraiński generał Sił Zbrojnych Ukrainy, Igor Gordiychuk, opublikował w mediach społecznościowych nagranie z kolejnego, dużego sukcesu ukraińskiej artylerii na wschodnim froncie walk z Rosją. To kolejny cios w Rosjan. Na wideo nagranym z drona zwiadowczego zobaczyć można uderzenie w konwój rosyjskich pojazdów, które były w trakcie przemieszczania się. Kolumna pojazdów została całkowicie zniszczona. Trafione zostały m.in. mobilne wyrzutnie rakiet BM-27 Uragan, których Rosjanie używają w Ukrainie do nalotów rakietowych na budynki mieszkalne. Ukraińscy artylerzyści to prawdziwi bohaterowie tej wojny. Dzięki wsparciu ze strony dronów zwiadowczych oraz broni dostarczonej przez kraje zachodnie, w tym nowoczesnych systemów haubic lub wyrzutni rakiet, są w stanie zadać poważne straty Rosjanom. W sieci krąży już mnóstwo nagrań, na których można zobaczyć uderzenia ukraińskiej artylerii na rosyjskie pozycje. To właśnie głównie dzięki tej formacji wojskowej, Rosjanom zaczęło brakować pojazdów wojskowych, które mogą użyć na linii frontu.