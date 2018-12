Ukraińska armia wzywa rezerwistów. 10 dni na poligonie

Rezerwiści z Ukrainy mają przechodzić szkolenia trwające od 10 do 20 dni. Wezwania do stawienia się na jednym z kilku wyznaczonych poligonów wysyłane są też do studentów. Kijów wyjaśnia: musimy być gotowi na ewentualny atak.

Szkolenie ukraińskich żołnierzy na poligonie na północ od Czernihowa (PAP, Fot: MYKOLA LAZARENKO/POOL)

Dowództwo armii Ukrainy zapowiada, że dzięki okresowej mobilizacji rezerwistów uzupełnione zostaną bygady bojowe, a także jednostki obrony terytorialnej.

Mężczyźni wzywani są do koszar, a później na poligony, w ramach kilku turnusów.

Ukraińskie władze zapowiadają, że wszyscy rezerwiści wrócą do domów przed zakończeniem obowiązywania stanu wojennego w dziesięciu obwodach. Oczywiście, jeśli nie dojdzie do eskalacji konfliktu.

Tymczasem sytuacja nadal jest napięta. Rosja nie zwolniła wciąż 24 marynarzy, zatrzymanych podczas incydentu w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej, łączącej Morze Czarne z Morzem Azowskim.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wniósł do parlamentu projekt ustawy o wygaśnięciu traktatu o przyjaźni z Rosją. Z kolei ministrowie państw NATO spotkają się we wtorek ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy oraz Gruzji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka czeka do poniedziałku 3 grudnia na informacje ze strony Rosji na temat marynarzy. Trybunał wystąpił o wskazanie podstaw prawnych do zatrzymania Ukraińców i miejsca ich pobytu oraz danych o stanie zdrowia.

