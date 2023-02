Ukraińscy snajperzy w akcji. Polowanie na Rosjan trwa

Szkolenia ukraińskich snajperów na froncie trwają nieustannie. Tym razem w wojskowych manewrach udział wzięli snajperzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Grupa kilkudziesięciu strzelców wyborowych z obwodu zaporoskiego została wyszkolona z zakresu działania w krytycznych sytuacjach. Na poligonie pod Zaporożem wojskowi otrzymali nowoczesne karabiny snajperskie, a do tego mają możliwość ćwiczeń na broni, która niedawno dotarła do Ukrainy dzięki dostawom z Zachodu. Nagrania ze szkoleń snajperów udostępniła agencja Reutera. Dowódca o kryptonimie Sowa, który zarządza manewrami na poligonie, powiedział, że personel znajdujący się na strzelnicy tworzy warunki, aby żołnierze byli zawsze gotowi do walki na froncie. - Dziś snajperzy strzelają z karabinów. Inne grupy żołnierzy odpalają pociski z systemu przeciwpancernego. Niektórzy żołnierze trenują z karabinami maszynowymi na operacjach oczyszczania w cywilnych osiedlach z fałszywymi wrogami - zdradził Sowa. Zaporoże wciąż znajduje się pod okupacją Rosjan, w tym nie zmieniła się sytuacja z zaporoską elektrownią atomową. W tym regionie snajperzy mają coraz więcej pracy, starając się eliminować z frontu wysokich rangą żołnierzy Putina, co zakłóca i spowalnia działania Rosjan w okolicach Zaporoża. Polowanie na Rosjan trwa. Materiały ze skutecznych misji snajperów są regularnie publikowane w sieci.