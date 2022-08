Ukraińcy zadrwili z Rosjan uciekających z Krymu. "Czas wyjeżdżać"

Ukraina oficjalnie nie przyznała się do ataku rakietowego na rosyjską bazę wojskową na Krymie. Jednak prezydent kraju Wołodymyr Zełenski już nieraz podkreślał, że ten region dalej należy do Ukrainy, dlatego i tam mogą być prowadzone operacje zbrojne. Trwa okres wakacyjny i wielu Rosjan wybrało się właśnie na Krym, podczas gdy nieoczekiwanie stali się świadkami potężnego wybuchu. Internet natychmiast obiegły filmy, na których obywatele Rosji uciekają w popłochu do swojego kraju. Z tego powodu organizacja rządowa "Defence of Ukraine" zadrwiła z Rosjan, udostępniając nowe wideo na Twitterze. Ukazuje ono, że na świecie jest wiele innych miejsc, gdzie Rosjanie mogą spędzać wakacje w spokoju. Na końcu wideo widnieje napis "Krym jest ukraiński", co jednoznacznie nawiązuje do polityki prowadzonej przez Kijów.