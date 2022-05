Ukraińcy wysyłają rosyjskim rodzinom zdjęcia ich poległych synów. Reakcja jest zaskakująca

- Większość odpowiada: zabiję cię. 80 proc. odpowiedzi, jak otrzymujemy brzmi: "Przyjadę na Ukrainę sam i cię zabiję". Twierdzą, że zasługujemy na to, co nas spotkało. Pozostali dziękują nam za informację, tłumaczą, że wiedzą, jaka jest sytuacja i że chcieliby odebrać ciało, gdy będzie to możliwe - tłumaczy reporterce CNN Fedorow.