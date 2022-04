Ukraińcy wiedzą, o czym marzą żołnierze Putina. Są gotowi sami się ranić, by wrócić do domu?

Plan rosyjskiego żołnierza. "Kupię za to samochód i prawo jazdy"

- Tak sobie myślę odłamek w nodze, dwa miesiące w szpitalu i zwolnienie do domu - rozważa podsłuchany przez Ukraińców rosyjski żołnierz. Kobieta, z którą rozmawia, zdaje się być lekko zaskoczona i zadowolona. - Dostanę za to trzy miliony (rubli - red.). Kupię sobie za to samochód. I tobie też kupię! - zapewnia mężczyzna. - Ale jaki samochód? - pyta kobieta. - Taki z automatem - odpowiada żołnierz. - Ja nawet nie mam prawa jazdy - dodaje ewidentnie rozbawiona kobieta. - To nic, prawo jazdy też kupimy. Dla ciebie i dla mnie - stwierdza zadowolony żołnierz.