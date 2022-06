Ukraińcy w Polsce. Bardzo ważny raport. Znamy szczegóły

"Gościnna Polska 2022+: Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?" - brzmi tytuł raportu przygotowanego przez Fundację WiseEuropa we współpracy z szerokim zespołem badaczy m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej czy Uniwersytetu SWPS. O szczegółach publikacji, przedpremierowo, mówił w programie "Newsroom" WP prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. - Polska, z kraju, który jeszcze 5-6 lat temu był jednonarodowy, staje się wielonarodowa. 90 proc. społeczeństwa to nadal rdzenni Polacy, ale już ok. 10 proc. to cudzoziemcy - wskazał. W większości, jak tłumaczył Duszczyk, to obywatele Ukrainy, ale nie tylko ci, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, ale też ci, którzy byli emigrantami ekonomicznymi wcześniej. Gość WP podkreślił, że w ostatnich 3-4 latach mamy również bardzo duży napływ osób spoza Ukrainy. - To są osoby z naszego regionu, jak np. z Białorusi czy z Gruzji, ale również z państw dla nas egzotycznych - z Chin, Indii, Pakistanu i Nepalu. Takie osoby, których do tej pory było mało - wyjaśnił. Z jakimi wyzwaniami wiąże się ta sytuacja? Czy służba zdrowia wytrzyma? Czy wystarczy mieszkań? Czy ukraińskie dzieci znajdą miejsce w polskich szkołach?

Rozwiń