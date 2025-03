Ukraińcy użyli nowej broni. Moment potężnej eksplozji w Rosji

Brawurowy atak Ukrainy na terytorium Rosji. W piątek ukraiński pocisk manewrujący "Długi Neptun" uderzył w rafinerię ropy naftowej w Tuapse, kluczowy obiekt przetwarzający ropę dla Floty Czarnomorskiej. Agencja Reutera udostępniła nagranie z momentu uderzenia pocisku. W pewnym momencie można zauważyć potężny rozbłysk na czarnym niebie, a po kilku chwilach usłyszeć ogromny huk spowodowany uderzeniem Neptuna. Na platformie X pojawiły się nagrania Rosjan, którzy kilka godzin później mijali pociągiem ostrzelaną rafinerię. Na nagraniach świadków widać wielkie kule ognia, świadczące o poważnym pożarze. Tego typu obiekty po ataku rakietowym mogą palić się nawet przez kilka dni. "Długi Neptun" to najnowsza ukraińska rakieta manewrująca. Oryginalny R-360 Neptun został opracowany jako pocisk przeciwokrętowy, ale ukraińscy inżynierowie dostosowali go do uderzeń na cele lądowe, co znacznie zwiększyło jego potencjał. Ostatnie uderzenie to potężny cios dla Rosjan. Rafineria w Tuapse jest częścią łańcucha logistycznego dostaw paliwa dla sprzętu wojskowego i lotnictwa armii Putina w Ukrainie.