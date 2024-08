Ukraińcy szykują cios? Ekspert komentuje

Patrycjusz Wyżga w programie "Newsroom" WP pytał swojego gościa o to, jaki ruch mogliby zrobić Ukraińcy, by zadać bolesny cios Rosjanom. - Ukraińcy mądrze prowadzą swoją strategię obronną. Stąd też pewnie w tym roku nie będą szukać ciosu, który miałby znokautować przeciwnika, bo mogłoby się to odbyć zbyt dużym kosztem i sama Ukraina poniosłaby ogromne straty i utraciła własne zdolności - ocenił gen. Roman Polko. - Z pewnością uderzyłoby Putina zniszczenie mostu Kerczeńskiego i przecięcie drogi lądowej, która zaopatruje Krym - stwierdził. Były dowódca GROM przyznał, że most jest "niesamowicie dobrze chroniony, jest mnóstwo systemów zaangażowanych, które go chronią". - Wymaga dużego ładunku i odpowiedniego przyłożenia. Jego zniszczenie nie takie proste, jak się wydaje - wyjaśnił.