Ukraińcy rozszyfrowali Rosjan. Ujawnili, co oznaczają tajemnicze symbole

Gwardia Narodowa Ukrainy poinformowała w niedzielę, że udało się jej ustalić, co oznaczają symbole na rosyjskich pojazdach wojskowych. "Z" oznacza "siły wschodnie", "Z" w kwadracie to "siły z Krymu", "O" to "siły z Białorusi", "V" to "piechota morska", "X" to "Czeczeńcy", natomiast "A" to "siły specjalne".