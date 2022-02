Ukraińcy protestują pod ambasadą Rosji w Warszawie. "Ta sytuacja dotyczy każdego"

Ukraińcy mieszkający w Polsce zgromadzili się pod ambasadą Federacji Rosyjskiej. Protestują przeciwko rosyjskiej inwazji na ich kraj. Większość z nich na Ukrainie pozostawiła swoich bliskich, z niepokojem obserwują kolejne informacje o atakach. - Każdy, kto myśli, że to nie jest jego sprawa, że jego to nie obchodzi, jego to nie dotyczy, myli się. To dzisiaj dotyczy każdego - mówi pani Anastazja, Ukrainka mieszkająca w Polsce.