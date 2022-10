"Ukraińcy muszą wybrać jeden front natarcia". Generał wskazał zagrożenie

- Jeżeli Ukraińcy chcą odnieść znaczący sukces przed porą deszczową i zimą, które bardzo utrudnią im działania ofensywne, muszą wybrać jeden kierunek głównego uderzenia - stwierdził gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Póki co wojska ukraińskie atakują w obwodzie chersońskim i na północy, w Donbasie. Jednak by utrzymać szybkie tempo ofensywy, Ukraińcy muszą się teraz przeorganizować i skoncentrować swoje siły - znaczne ilości żołnierzy, sprzętu i amunicji - tylko na jednym z tych dwóch frontów - ocenił. - Jeżeli ich kontrofensywa znacząco spowolni na obu kierunkach, to stworzą Rosjanom sprzyjające warunki do umocnienia linii obronnych w okresie jesienno-wiosennym. A wiemy, że teraz armia Putina przechodzi do defensywy i szkoli nowych rekrutów z ostatniej mobilizacji. Jak to zrobią, to zasilą nimi linie obrony w chersońskim i donbaskim teatrze działań - ostrzegł generał. Zaznaczył też, że teraz w obwodzie chersońskim przed Ukraińcami stoi najtrudniejsze zadanie. - Muszą przejść do okrążenia i zdobywania Chersonia. A w walkach o miasto, jak wiemy, ponosi się największe straty - podsumował.

