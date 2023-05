"Ukraińcy mogą zaskoczyć". Ekspert o sytuacji w Bachmucie

- To było do przewidzenia - mówi o zajęciu Bachmutu przez Rosjan ppłk Krzysztof Przepiórka. Były żołnierz jednostki GROM przyznał jednak, że Ukraińcy po wycofaniu z miasta wciąż mogą zaskoczyć Rosjan - Mogą przygotować zasadzkę, oskrzydlając ich z obu kierunków i zrobić "kocioł" - ocenił ekspert. - Ukraińców stać na to, aby zaatakować. Przetrzymywanie Rosjan w Bachmucie mogło oznaczać przygotowywanie się do jakichś działań - mówił w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą podpułkownik Przepiórka. W programie "Newsroom" rozmawiano też sytuacji w rosyjskiej armii i taktyce "spalonej ziemi", którą niemal od początku konfliktu w Ukrainie stosuje strona rosyjska. - Wojna z gruntu jest brudna, ale kiedy żołnierze są źle dowodzeni, to ta frustracja narasta. Kończy się to tym, co mamy w Bachmucie, czyli "spaloną ziemią" - ocenił ekspert.