Gigantyczna eksplozja. T-80BV zrównany z ziemią

Ukraińcy nie rezygnują z odbicia obwodu donieckiego z rąk wroga. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment potężnej eksplozji rosyjskiego czołgu T-80BV. 40. Brygada Artylerii Zmechanizowanej zlokalizowała oddziały wroga w jednej z miejscowości w obwodzie donieckim, gdzie wciąż trwają ciężkie walki. Nazwa nie została ujawniona. Armia Kijowa przy użyciu amunicji kierowanej M982 Excalibur najpierw trafiła tuż obok rosyjskiego czołgu. Żołnierze Putina mieli szczęście, ponieważ w ostatnim momencie uciekli do pobliskiego budynku. O takim obrocie spraw nie mogła marzyć załoga innego T-80BV, która z początku unikała ostrzału z moździerzy, chroniąc się między drzewami. To jednak nie trwało długo. Ukraińcy zawsze rozpoznają dany cel za pomocą drona, stawiając na wysoką precyzję i skuteczność na froncie. Dowodem na to jest moment wysadzenia w powietrze rosyjskiej maszyny wraz z załogą. Po uderzeniu pocisku zniszczeniu uległ pancerz czołgu. Po chwili doszło do zapalenia się amunicji, towarzyszyła temu potężna eksplozja. Nagranie z brawurowej akcji Ukraińców szybko stało się hitem sieci.