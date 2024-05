Ukraińcy czekają na zgodę Waszyngtonu. Wtedy zobaczylibyśmy ataki w samej Rosji

Można było zapobiec rosyjskiej ofensywie pod Charkowem? Tak twierdzi Oleksandr Łytwynenko, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdyby nie ograniczenia. - USA powinny znieść wydany Ukrainie zakaz używania amerykańskiej broni do ataków na cele w Rosji - powiedział dziennikowi "The Financial Times" .