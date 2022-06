Ukraińcy chcą zniszczyć kluczowy most dla Rosjan. Generał komentuje

Czy Most Krymski jest celem numer jeden dla Ukraińców? Jakie znaczenie militarne i wizerunkowe ma ta przeprawa dla Rosji? O tym mówił na antenie Wirtualnej Polski gość Agnieszki Kopacz-Domańskiej, generał Waldemar Skrzypczak. Były dowódca Wojsk Lądowych przyznał w programie "Newsroom", że jego zniszczenie "będzie sporym problemem dla Rosji". - Robiły to cywilne biura projektowe, więc nie wiedzę problemu, by zdobyć dokumentację dotyczącą tej przeprawy. Zagrożenie zniszczeniem tego mostu jest poważnym problemem dla Rosji i poważną groźbą ze strony Ukrainy. To będzie wielka porażka wizerunkowa dla Rosji - stwierdził ekspert. Zniszczenie tego mostu znacząco może skomplikować dostawy dla oddziałów rosyjskich walczących w rejonie. - To droga do Krymu dla armii walczących w rejonie chersońskim - precyzuje generał. Most Krymski łączy okupowany Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim w Rosji. Jego budowa rozpoczęła się w 2018 roku, cztery lata po rosyjskiej aneksji Krymu. Przeprawa ma dla okupanta duże znaczenie gospodarcze i militarne.