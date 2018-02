Ukraińcy chcą przejąć polski biznes wart miliardy i zapewniają: "Popłynie do nas miękkie złoto z Polski"

Gdy w Polsce toczy się dyskusja jak zamknąć branżę futrzarską, Ukraińcy już zacierają ręce i tworzą projekty ustaw. "Polski eksport to rocznie ok. 2,4 mld zł. Zamknięcie tak wielkiego przemysłu będzie dla naszych przedsiębiorców ogromną szansą" - piszą ukraińskie media.

Chcą być gotowi. Piszą nowe prawo

"Roczny eksport wart jest ok. 600 mln dol. (2,4 mld zł), a przychody ludności sięgają 250 mln dol. (600 mln zł). W Polsce istnieją aż 1144 gospodarstwa hodowlane. Daje to ponad 10 tys. miejsc pracy w branży i ok. 50 tys. w powiązanych sektorach" - zachwalają. Podkreślają, że aby wykorzystać tą sytuację, "konieczne jest zapewnienie producentom futer pomocy państwa".

Obserwując sytuację w Polsce, Ukraińcy rozpoczęli już nawet przygotowywanie projektu ustawy w tej sprawie. Według Status Quo, chcą dostosować prawo w ten sposób, by przejęcie przemysłu było jak najprostsze. Zamierzają też czerpać z polskich doświadczeń i tak, jak robili to dotąd nasi hodowcy, sprytnie wykorzystywać odpady z gospodarstw rybnych i zakładów przetwórstwa mięsnego do karmienia norek. Przyznają, że biurokracja w ich kraju jest bardzo skomplikowana, więc dostosowanie do tych wszystkich potrzeb na pewno zajmie sporo czasu.