Ukraińcy biją na alarm. "Codziennie przybywa śmigłowców"

Kolejny problem Ukrainy może utrudnić wiosenną kontrofensywę. Według ustaleń Pentagonu, do których dotarł "The Times", wskutek braku broni przeciwlotniczej ukraińska armia może utracić kontrolę nad swoim niebem już w przyszłym miesiącu. - Rosjanie wiedzą, że kończy nam się amunicja, są coraz śmielsi. Codziennie przybywa coraz więcej śmigłowców i samolotów i zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie możemy ich powstrzymać - przekazał w rozmowie z brytyjskim "The Times" jeden z ukraińskich żołnierzy.