Ukraińcy atakują na Krymie. Nagranie ma być dowodem

Ukraińska flaga przez chwilę znów powróciła na Krym. I to w ważnym dla Ukraińców Dniu Niepodległości. Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy udostępnił nagranie, na którym można obejrzeć fragmenty pokazujące operację specjalną przeprowadzoną w ostatnich dniach na półwyspie okupowanym przez Rosjan. Agencja Reutera również je udostępniła i dodatkowo przeanalizowała. Okazało się, że w czwartek o świcie żołnierze sił specjalnych zaatakowali osadę Majak, gdzie znajduje się 3. baza batalionu radiotechnicznego związana z rosyjskimi siłami powietrznymi na Krymie. "W nocy 24 sierpnia 2023 r. Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przy wsparciu ukraińskich sił morskich przeprowadził operację specjalną na tymczasowo okupowanym Krymie. Żołnierze operacji specjalnych wykorzystali jednostki pływające, by dopłynąć do brzegu w pobliżu takich osad jak Oleniwka i Majak. Wszystkie cele i zadania zostały zrealizowane. Po zakończeniu operacji specjalnej ukraińscy obrońcy opuścili miejsce zdarzenia bez ofiar" - brzmiało oświadczenie ukraińskiego wywiadu. Zdaniem Reutera, rosyjskie władze okupacyjne na Krymie nie skomentowały wydarzeń pomimo licznych doniesień o eksplozjach od lokalnych mieszkańców.