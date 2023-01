Ukraińcom brakuje broni. "Krytyczny moment wojny"

Jak przyznaje gen. Pacek, niewykluczone jest w najbliższym czasie włączenie się do wojny na pełną skalę oddziałów białoruskich z północy, co również "każe się zastanawiać nad nowym etapem tej wojny". - Wiele wskazuje na to, że Rosja szykuje się do bardzo dużej kampanii, na którą może rzucić wszystkie siły i zasoby. Putin będzie w tym roku chciał rozstrzygnąć tę wojnę. Dla Zachodu oznacza to konieczność wyciągnięcia właściwych wniosków, choć wiemy, że i Ukraińcy, i Amerykanie nastawiają się na dłuższą wojnę, rozłożoną w czasie - mówi nam ekspert.