"Ukraina zwycięży". Sekretarz stanu USA jest pewien

Stany Zjednoczone zamierzają bronić Polski

- Już przed agresją Rosji mieliśmy jakieś 5 tys. żołnierzy w Polsce w ramach misji NATO. Teraz mamy dwa razy tyle. Uderzające jest to, w kontekście tego, co od dawna robił Putin, że doprowadził do tego, czemu chciał zapobiec. Ukraińcy zwrócili się plecami do Rosji, podczas gdy przed 2014 r. byli przyjaźnie nastawieni. Teraz 98 proc. nienawidzi Putina i Rosji - mówił Blinken.