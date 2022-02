Ukraina wzywa społeczność międzynarodową. Nie chcą uznania nowych republik

"Wzywamy obce państwa i międzynarodowe organizacje regionalne, by nie uznawać nielegalnych, samozwańczych tworów w niektórych regionach obwodów Ługańskiego i donieckiego" – napisała Rada Najwyższa Ukrainy w oświadczeniu wystosowanym rządów państw i organizacji międzynarodowych. To odpowiedź na dekret Władimira Putina, w którym uznał on istnienie "republik Ludowych"

DONBAS, UKRAINE - JANUARY 18: A member of the 503âd Naval Infantry Battalion stationed in Donbas, Ukraine on January 18, 2022. (Photo by Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images)

Źródło: GETTY , fot: Anadolu Agency