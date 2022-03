Ukraina. Wstrząsająca relacja z Mariupola. "Tata i mama krzyczeli, że nie chcą zostać bohaterami"

- Mówią niewiele, ale od nich dowiadujemy się, że w mieście nie ma już ani jednego ocalałego domu, nie ma miejsc do spania. Nadal jeszcze są żywi ukrywający się w piwnicach. Wychodzą z nich, by przykrywać kocami zwłoki na ulicach, żeby znaleźć coś do jedzenia. Chodzą nad morze po wodę do gotowania - opisuje rozmówczyni.