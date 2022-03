Rosjanie pękają? Jest plan pokojowy, a w nim wycofanie rosyjskich wojsk

Zdaniem Mychajła Podolaka, doradcy prezydenta Ukrainy, doniesienia "FT" to "nic więcej" poza tym, co do tej pory przedstawiła strona rosyjska. "Nasze stanowisko w negocjacjach jest dość specyficzne. Prawnie zweryfikowane gwarancje bezpieczeństwa, zawieszenie broni, wycofanie wojsk rosyjskich. Jest to możliwe tylko przy bezpośrednim dialogu między szefami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej" - skomentował na Twitterze.