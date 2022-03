Koszmarny scenariusz dla Ukrainy. Tego Putin nauczył się w Syrii

Rosyjskie siły powietrzne zadecydowały o układzie sił w wojnie syryjskiej. Armia Federacji Rosyjskiej bezwzględnie bombardowała kraj. Celowała nie tylko w pozycje rebeliantów, ale także w ludzkie osiedla, ulice miast, szpitale, szkoły. To samo dzieje się w miastach Ukrainy.

Sprawą porównania tych wojennych zdarzeń i strategicznych decyzji Putina zajął się w piątek "The New Yorker". Anand Gopal, autor wielu publikacji na temat wojny w Syrii i książki o konflikcie, mówi o możliwych scenariuszach wojny.

We wrześniu 2015 roku prezydent Władimir Putin wmieszał się w wojnę domową w kraju rządzonym przez Baszara al-Assada. Według ustaleń, podanych 2 lata temu w raporcie ONZ, rosyjska interwencja zabiła dziesiątki tysięcy cywilów. ONZ oskarżyła Rosję o zbrodnie wojenne. Rzeczywistym celem Rosji, wikłającej się w konflikt, były, zdaniem Gopala, kontrakty na odbudowę.

- Dzięki Rosji reżim był w stanie odzyskać całe Aleppo, a potem był również w stanie odzyskać obszary wokół Damaszku, które były bastionami opozycji. A zrobili to przede wszystkim dzięki przytłaczającej sile powietrznej. Tak więc ich kampania w Syrii była w dużej mierze kampanią lotniczą - mówi gazecie analityk.

Putin zdolny do wszystkiego. Chce w Ukrainie zrobić to samo, co w Syrii