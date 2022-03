Schron pod teatrem w Mariupolu przetrwał bombardowanie. "Ludzie wychodzą żywi!"

"To cud. Cywile przetrwali nalot. Teraz są ewakuowani spod ruin" - napisał Illia Ponomarenko, dziennikarz "The Kyiv Independent". Wcześniej przekazał on informację, że Teatr Dramatyczny w Mariupola był odpowiednio oznaczony. Wokół budynku znajdowały się napisy, które informowały, że ukrywających się tam dzieciach. Napisy były widoczne z powietrza.