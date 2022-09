Ukraina w ofensywie na Chersoń. Bayraktar TB-2 miażdży rosyjskie cele

Tureckie drony Bayraktar TB-2 znów w akcji na froncie. Tym razem ukraińskie wojsko przeszło do ofensywy w okolicach Chersonia, gdzie głównym celem jest odzyskanie miasta i północnych terenów od rzeki Dniepr. Profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił wideo na Twitterze, w którym przy pomocy drona Bayraktar TB-2 niszczone są rosyjskie cele. Sprzęt tego typu armia Kijowa wykorzystuje przeciwko ciężkiej artylerii, składom paliwa czy amunicji, ale drony bojowe mogą poruszać się na tyle zwinnie, że świetnie radzą sobie także z mniejszymi obiektami. Doskonale widać to podczas ataku na rosyjski moździerz 2B11 120 mm i ciężarówkę z zaopatrzeniem, z których zostają tylko zgliszcza. Co więcej, taki sam scenariusz spotkał samobieżną armatohaubicę 2S3 Akatsiya 152 mm SPG radzieckiej produkcji, która także nie miała większych szans w starciu z niezastąpionym dronem Bayraktar TB-2.