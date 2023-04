Ukraina w NATO? Jasne stanowisko Kwaśniewskiego

- To jest niezwykle ważne, żeby ta kontrofensywa przyniosła sukces, efekt, dlatego że to nie tylko będzie wzmacniać morale samych Ukraińców ale to będzie także sygnał dla świata, że ten wspólny wysiłek ma sens i trzeba go kontynuować - powiedział Kwaśniewski. Dodał też, że jeżeli Ukraina będzie zdobywała tereny okupowane przez Rosję, być może ktoś na Kremlu odważy się powiedzieć o tym Putinowi.