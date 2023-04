"Z Zełenskim trzeba mówić o problemach". Kwaśniewski dla WP o wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce

To zboże nie może zalewać rynku polskiego, tylko trafiać na przykład do Afryki, gdzie jest na nie zapotrzebowanie. A jeśli okaże się, że to zapotrzebowanie jest mniejsze, to trzeba wrócić do ograniczeń wynikających z polityki celnej - obarczania tych produktów cłem i uczynienia ich konkurencyjnymi wobec polskich produktów. To, jak to będzie wyglądało, to zadanie dla polskiego rządu.