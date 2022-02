Ukraina. Służby zatrzymały internetowych agentów. Wzywali do przejęcia władzy

Jednego z agentów zatrzymano w Mariupolu, w obwodzie donieckim położonym nad Morzem Azowskim. Według SBU "agitował on za naruszeniem integralności terytorialnej państwa i wzywał do wojny przeciwko Ukrainie". Zatrzymany miał również rekrutować zwolenników do rozwoju nielegalnej w świetle ukraińskiego prawa działalności.