Ponury scenariusz dla Ukrainy. Amerykanie przejrzeli grę Rosji

Cyberataki to może być tylko wstęp Rosji do przejęcia kontroli nad Ukrainą i wejścia do tego kraju na zaproszenie nowych, prorosyjskich władz w Kijowie - pisze "The New York Times". Amerykańskie, brytyjskie i inne zachodnie agencje wywiadowcze po cichu przygotowują ukraińskich wojskowych i ekspertów ds. bezpieczeństwa na różne scenariusze rosyjskiego ataku.