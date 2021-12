Ukraina wpuści wojska NATO. "Rosja to odczyta jako prowokację"

"Amerykanie są w niewytłumaczalny sposób zafiksowani na pomyśle, że istnieje groźba 'rosyjskiej inwazji' na Ukrainę. Tak nie jest i nie może być. A to, co robimy na naszym terytorium, po prostu ich nie dotyczy, nie mają ani moralnego, ani politycznego prawa, by podnosić tę kwestię" - oświadczył Riabkow.