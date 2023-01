Ukraina ruszy na Krym? Eksperci mówią o szansach zimowej ofensywy

- Mam wrażenie, że Ukraina doszła do pewnego muru, którego nie jest w stanie przejść. Jest to zdolność kadr do dowodzenia. To, co udało im się wyszkolić, to już przerzucono na front. Ale to, co pozostało wśród kadr dla brygad, to na chwilę obecną jest za mało. Ich szkolenie zajmie dużo czasu. Ukraina nie może działać tak jak to robi Rosja, rzucając pułki na rzeź. Musi mieć dowódców z prawdziwego zdarzenia. A tych brakuje... – komentuje płk Piotr Lewandowski.