Ukraina. Rosja stworzyła na Krymie ogromny obóz wojskowy

Konflikt Ukraina-Rosja. Płk Faliński o tym, w co gra Rosja

Gorącą atmosferę na wschodzie Europy ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską płk Marcin Faliński. - To na pewno jest gra Rosjan i w tle jest przede wszystkim zaopatrzenie w wodę i prąd Półwyspu Krymskiego, ale również to, co nas dotyczy już bezpośrednio, czyli Nord Stream 2. To są na pewno takie elementy, którymi Rosjanie będą rozgrywać nas i Unię Europejską - mówił w programie WP "Newsroom".