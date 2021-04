Paryż. Politycy wzywają Rosję do wycofania wojsk z granicy z Ukrainą

Jak informuje agencja AFP, wczesnym popołudniem w piątek prezydent Ukrainy dotarł do Pałacu Elizejskiego. Emmanuel Macron zaprosił Wołodymyra Zełenskiego na lunch, podczas którego omówiono obecną sytuację na Ukrainie. Później do rozmów dołączyła (wirtualnie z Berlina) kanclerz Angela Merkel.

Ukraiński prezydent zaproponował powrót do rozmów w formacie normandzkim (Ukraina-Rosja-Francja-Niemcy), aby obniżyć przygraniczne napięcie. Doradcy tych krajów spotkają się 19 kwietnia, aby omówić ewentualny szczyt poszerzony o Władimira Putina. - Oczekujemy, że po tym spotkaniu zawieszenie broni w Donbasie będzie w pełni przestrzegane - zapowiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax.

"Jeśli chodzi o sytuację w Donbasie, to zarówno we Francji, na Ukrainie i w Niemczech pozostajemy zmobilizowani i zdeterminowani, aby doprowadzić do jedynego możliwego rozwiązania politycznego" - napisał na Twitterze prezydent Francji. "Angela Merkel oraz Emmanuel Macron podkreślili swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Ukrainy" - dodał rzecznik rządu Niemiec Steffen Seibert.