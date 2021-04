Ukraina. Lawina zakażeń w parlamencie. Niepokojące doniesienia

O sprawie poinformował wiceprzewodniczący tej izby Rusłan Stefanczuk. Dodał, że parlament postanowił zmienić harmonogram, by zmniejszyć ryzyko zakażeń. Obecnie prace odbywają się w komitetach, zmniejszono również liczbę sesji plenarnych.

We wtorek na Ukrainie zmarło najwięcej osób Z COVID-19 od początku pandemii - władze informują o 481 ofiarach zakażenia. Tego samego dnia odnotowano ponad 15,4 tys. przypadków, do szpitali trafiło ok. 5,6 tys. pacjentów.