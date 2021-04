Szczepienia. Chaos na Stadionie Narodowym. "Proste rozwiązanie wyeliminowało problem"

Przyczyny tej sytuacji wyjaśnia prezes PGE Narodowego. - Problemy wynikały z dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest to, że osoby zapisane na szczepienie nie przychodziły o wyznaczonej godzinie, tylko dużo przed. Druga sprawa to liczba pacjentów do zaszczepienia. Do tej pory było to około 2 tys. osób dziennie, wczoraj po raz pierwszy 3,5 tys. w ciągu jednego dnia – tłumaczy w rozmowie z WP Dola.