Szczepienia. Tłumy w kolejce w Szpitalu Narodowym. "Jedni wchodzą na drugich"

Szpital Narodowy potwierdza, że we wtorek rano doszło do większej niż zwykle kolejki do szczepień. Pojawiły się doniesienia, że nagle dopisano do szczepienia ponad tysiąc osób. - Tu nie doszło do magicznego dopisania w zeszycie, tylko zwiększyliśmy pulę szczepień z dwóch do trzech tysięcy szczepień dziennie. Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami, a związane jest ze zwiększonymi dostawami preparatów - tłumaczy w rozmowie z WP Iwona Sołtys, rzeczniczka prasowa Szpitala Narodowego.