Ukraina dostała już myśliwce MiG-29? Gen. Skrzypczak zaskoczył

- MiG-i są najlepszym natychmiastowym rozwiązaniem, aby wesprzeć Ukraińców. Amerykańskie lub zachodnie myśliwce to również opcje, które należy rozważyć tak szybko, jak to możliwe - oznajmił amerykański generał David Baldwin. Co na to gen. Waldemar Skrzypczak? - Oczywiście jestem "za" od początku tej operacji. Wszyscy ci, którzy wspierają Ukrainę, byli za tym, żeby te samoloty przekazać. I moim zdaniem to już miało miejsce. Nie chcę wnikać w szczegóły, ponieważ to są tajne operacje. (…) Moim zdaniem piloci ukraińscy już latają na przekazanych im MiG-ach 29 - stwierdził. - Na polskich? - pytał prowadzący program Patrycjusz Wyżga. - Nie powiedziałem, że polskich. Nie tylko Polska mogła przekazywać samoloty, ale też inne państwa byłego Układu Warszawskiego, które tymi samolotami dysponowały. I moim zdaniem to już miało miejsce - podkreślił generał.