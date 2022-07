Ukraina demaskuje Rosjan. Białoruskie prowokacje Putina

Atak na ukraińskie centrum handlowe. Koszmar w Winnicy.

Do co najmniej 21 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Winnicy w środkowej Ukrainie. Rannych jest co najmniej ponad 50 osób, a kolejnych kilkadziesiąt jest zaginionych. Według ratowników najprawdopodobniej nie ma szans, aby ktoś pod gruzami przeżył.