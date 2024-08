Ukraina dąży do włączenia Zachodu do wojny? "Nie ma co ukrywać"

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, że ewentualnie udzielenie Ukrainie zgody na użycie rakiet dalekiego zasięgu do zaatakowania celów w głębi Rosji "to igranie z ogniem". Ławrow podkreślił, że obecnie doktryna jądrowa Rosji jest modyfikowana, o czym wiedzą Amerykanie. - Nie ma co ukrywać. Ukraina dąży do włączenia państw zachodnich do tej wojny - stwierdził w programie "Newsroom" gen. prof. Bogusław Pacek. Gość programu podkreślił, że użyciu broni jądrowej przez Rosję włączyłoby Zachód do wojny, ponieważ "przede wszystkim byłby to egzamin dla Zachodu". Gen. Pacek zwrócił uwagę, że doktryna amerykańska określiła, jak zareagują na ewentualne tego typu działanie. - W tej doktrynie nie ma odpowiedzi nuklearnej. Jest powiedziane, że odpowiedź będzie konwencjonalna - powiedział ekspert. Według generała użycie broni jądrowej "oznaczałoby dla Zachodu poważne obawy".