Ukraina. Część ewakuowanych z Mariupola dotarła do Zaporoża. Zaginęło 11 autobusów

Część osób ewakuowanych z oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola dotarła we wtorek do Zaporoża - poinformowały ukraińskie władze. Do tego miasta przybyła kolumna transportu prywatnego, na tereny kontrolowane przez siły ukraińskie dojechały także trzy z 14 autobusów ewakuacyjnych. Zaginęło 11 autobusów, które miały jechać w kierunku Zaporoża.